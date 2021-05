Variante indiana covid, atterra l'ultimo volo dall'India a Orio: ecco cosa si farà

La variante indiana è al momento la più temuta ( anche a Como) e dopo la scoperta che nell'ultimo volo atterrato a Fiumicino c'erano ben 23 persone contagiate, prima della chiusura dei voli dall'India, per l'ultimo, che atterrerà al Nord Italia sono stati studiati dei protocolli molto rigidi per evitare contagi.

Ultimo volo in arrivo dall'India. Dopo lo stop del governo a causa della variante indiana del covid, nell'aeroporto di Orio al Serio lunedì 3 maggio atterrerà un ultimo charter con a bordo 150 persone, residenti in Italia (al Nord soprattutto), che all'arrivo dovranno rimanere in quarantena in hotel.

I passeggeri dopo l'atterraggio verranno sottoposti alla procedura di emergenza che prevede tamponi e isolamento di dieci giorni. Dopo il volo atteso nello scalo bergamasco lunedì, la tratta con l'India rimarrà sospesa fino a quando l'emergenza per la variante sviluppata in questo Paese non sarà rientrata.

Il charter, un airbus 330 della compagnia HiFly, è atteso a Orio il 3 maggio alle 19.30. Arriverà da Amritsar, nello stato del Punjab, con a bordo 150 viaggiatori tutti residenti in Italia - e in attesa di tornare dopo che gli altri voli erano stati cancellati - e tutti imbarcati all'esito negativo del test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti al volo.

All'arrivo i passeggeri si sottoporranno a un altro tampone per poi essere portati in un covid hotel dove passeranno i dieci giorni di quarantena, trascorsi i quali faranno un altro test. Solo nel caso in cui questo terzo esame fosse negativo, le persone potranno lasciare l'hotel. Questo l'iter obbligatorio, stabilito dal ministro Roberto Speranza, per evitare la diffusione della pericolosa variante indiana nel nostro Paese.