Al via le vaccinazioni Novavax in Lombardia, si parte martedì 1 marzo

Come anticipato nei giorni scorsi, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia conferma che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da martedì 1 marzo, presso i centri vaccinali elencati. A Como la somministrazione è prevista all'Hub di via Napoleona, ex Sant'Anna.

A comunicarlo ufficialmente è stata la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare. "Le prime dosi - spiega Moratti al termine di una telefonata con il generale Francesco Figliuolo - verranno infatti consegnate alla Lombardia domenica 27 febbraio". Il nuovo vaccino verrà quindi somministrato presso centri vaccinali dedicati, distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale, a partire dal 1° marzo".

La D.G. Welfare precisa inoltre "che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima". Una precisazione che conferma le nostre ipotesi fatte ieri.



"Mi auguro - commenta ancora Moratti - che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda".