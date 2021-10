Vaccino covid, al via la terza dose per il personale sanitario

Per il personale di Asst Lariana, sanitario e non, è stata avviata già dall'11 ottobre in via Napoleona la somministrazione della dose booster (di richiamo) del vaccino anti Covid. Tale dose va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale e il vaccino indicato è Pfizer.

I dipendenti di Asst Lariana possono autopresentarsi negli Hub vaccinali in via Napoleona dal lunedì alla domenica dalle 12 alle 20 e a Lariofiere a Erba dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. I dipendenti in servizio all’ospedale di Menaggio possono effettuare la vaccinazione nella giornata del martedì dalle 8 alle 14 direttamente in ospedale a Menaggio. Asst Lariana sta inoltre lavorando all'organizzazione di ulteriori punti vaccinali da mettere a disposizione del proprio personale e una volta conclusa la definizione di tutti gli aspetti ne sarà data comunicazione.

Rsa Per quanto riguarda gli ospiti e gli operatori delle Rsa dell’ambito territoriale di Asst Lariana, questa mattina sono state consegnate tutte le dosi necessarie per poter effettuare le somministrazioni della dose di richiamo del vaccino anti Covid.

Personale sanitario e sociosanitario Il personale sanitario non dipendente di Asst Lariana, secondo le indicazioni di Regione Lombardia, per la dose booster dovrà effettuare la prenotazione attraverso l'apposita piattaforma a partire dalla fine del mese di ottobre (fatti salvi ulteriori aggiornamenti