Gianluigi Spata: "Emozionante, è l'inizio di qualcosa di nuovo"

Il presidente dell'Ordine dei Medici di Como e della Lombardia, Gianluigi Spata, è stato tra i primi comaschi a essere sottoposto alla vaccinazione anti-covid. Proprio lui ha parlato a nome della sanità comasca e lombarda in occasione del V-Day del 27 dicembre 2020 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

La vaccinazione, ha spiegato Spata, non si conclude con questa prima somministrazione. Infatti, dopo 21 giorni andrà somministrata una seconda dose. Spata ha poi auspicato che la vaccinazione possa essere estesa a una larga fascia della popolazione senza che sia necessario imporre alcun obbligo. Inoltre il presidente dell'Ordine dei Medici ha invitato a non abbandonare le precauzioni "perché la strada è ancora lunga".