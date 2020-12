La vaccinazione anti-covid durerà fin dopo l'estate. Il comasco Spata tra i primi lombardi vaccinati

Ufficialmente la campagna di vaccinazione anti-covid parte il 27 dicembre 2020, quando le prime fiale arriveranno all'ospedale Niguarda per poi essere smistate alle altre 11 province. Come annunciato i primi a essere vaccinati ssaranno i presidenti degli Ordini provinciali dei medici della Lombardia. Ciò significa che il medico comasco Gianluigi Spata (presidente dell'Ordine della Lombardia oltre che di Como) sarà tra i primi lombardia ai quali verrà somministrato il vaccino anti-covid della Pfizer/BioNTech).

Il sindaco di Milano Beppe Sala parlando su Rainews 24 del V-Day ha affermato, anche a seguito delle dichiarazioni del commissario Arcuri, che "realisticamente la vaccinazione per tutti prenderà molti mesi, quindi non dobbiamo illuderci che in primavera sarà tutto a posto".