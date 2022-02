Vaccini, l'Hub di Lariofiere trasferito nella tensostruttura. Prime dosi anche senza prenotazione

Si è concluso questa mattina 1° febbraio 2022 lo spostamento dell'Hub Vaccinale di Lariofiere nella tensostruttura allestita nel parcheggio esterno al centro fieristico.

Nel pomeriggio alle 14 sono così riprese le vaccinazioni che proseguiranno fino a stasera alle ore 20 (400 il totale delle prenotazioni). Lo spostamento nella tensostruttura, riscaldata ed organizzata in modo da garantire lo stesso numero di ambulatori vaccinali attuali, si è reso necessario per consentire al polo fieristico lo svolgimento di una fiera all'interno dei propri padiglioni.

Ricordiamo anche che da oggi 1° febbraio c'è l'obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni. Per chi non saràtrovato in regola scatterà una multa di 100 euro una tantum. Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 dovranno avere il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro. Chi senza, sarà sospeso dalle sue funzioni e dallo stipendio e rischia una sanzione dai 600 ai 1500 euro. Chi non controlla invece rischia dai 400 ai 1000 euro

Autopresentazione

Visto l’andamento della campagna vaccinale, a partire dalla giornata di domani 2 febbraio per i cittadini che devono ricevere la prima dose sarà consentita l’autopresentazione nellHub Vaccinale di Erba a Lariofiere, aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20.

Centri Vaccinali

Asst Lariana gestisce gli Hub di Como, in via Napoleona (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni), di Erba a Lariofiere (per gli adulti), di Cantù all'ospedale Sant'Antonio Abate (per i bambini 5-11 anni) e di Menaggio all'ospedale Erba-Renaldi (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni). In particolare per quanto riguarda Menaggio le sedute vengono via via aggiunte sulla base delle prenotazioni che vengono effettuate. I centri dedicati ai bambini sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20; i centri per gli adulti sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20. Prenotazioni Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma regionale https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/