Vaccini anti covid, al via oggi in Lombardia le prenotazioni per gli over 16

Fino a qualche mese fa non lo si sarebbe giudicato credibile. E invece la campagna vaccinale in Lombardia procede a ritmo talmente spedito che a partire dal 2 giugno le prenotazioni saranno aperte anche ai cittadini tra 16 e i 29 anni. Intanto Aifa ha dato l'ok alla somministrazione per gli over 12, i quali rappresentano quindi il prossimo target da immunizzare. Tra due giorni infatti partiranno anche le prenotazioni del vaccino per i ragazzi under 16, che in Italia sono 10 milioni. Ma crescono in questo caso i dubbi e i no dei genitori.