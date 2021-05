Vaccini covid Lombardia, aperte le prenotazioni per i soggetti fragili dai 16 ai 49 anni

La Lombardia ha aperto le prenotazioni per tutti i soggetti fragili nella fascia dai 16 ai 49 anni da ieri, sabato 1° maggio.

I vaccini si possono prenotare direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Oppure telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria nei Postamat di Poste Italiane.

Ricordiamo che rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie. Qui il video tutorial su come prenotarsi. A questo link potrete invece trovare tutte le tappe previste dalla Regione per la vaccinazione massiva.

Intanto da Mantova, dove si trovava in visita, il governatore Fontana ha espresso soddisfazione per come prosegue la campagna vaccinale:

"I nostri dati - ha spiegato - sono in miglioramento e infatti la Lombardia resta in fascia gialla. Tutti stiamo lavorando perché si possa gradualmente uscire dalla situazione di criticità e per consentire alle imprese, all'economia e in generale a tutte le attività presenti sul territorio di ricominciare una nuova fase dopo gli stop provocati dalle restrizioni adottate per fermare la diffusione del virus".