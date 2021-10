Vaccini anti-covid, ok alla terza dose anche per gli over 60

La nuova circolare del ministero della Salute da il via alla terza dose di vaccino anti-covid anche per tutti gli over 60. L'inoculazione dovrà avvenire non prima di sei mesi di distanza dalla seconda. È una indicazione resa nota dopo il parere positivo dell'Aifa (agenzia italiana del farmaco) e approvata anche dell'Ema (agenzia europea del farmaco).

Questa decisione come esplicitato nella circolare del ministero, "è motivata dal fatto che esse (queste fasce d'età) sono caratterizzate da un aumentato rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19. Sia le categorie incluse nella precedente circolare che quelle sopra menzionate sono quelle per le quali viene raccomandata anche la vaccinazione anti-influenzale».

Come riportato da Il Corriere della Sera, al momento non si ipotizza un rinforzo immunitario (la terza dose) per tutta la popolazione ma non si esclude che la decisione potrebbe essere presa in futuro. Il tutto sarà consequenziale, come sempre, dello studio dei dati. Certamente tuttala struttura messa in piedi per la campgana vaccinale anti-covid, tramite gli Hub e la coordinazione del generale Francesco Figliuolo, non sarà "smontata".