Vaccini anti-covid: 10.256 somministrazioni il 7 gennaio

Nelle strutture sanitarie della Lombardia nella giornata del 7 gennaio sono state effettuate 10.256 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a oltre 34.500 somministrazioni dall’inizio della campagna.

Giovedì 7 gennaio è stato effettuato il primo test di consegna nelle Rsa del territorio di competenza di Asst Lariana e ne verranno coinvolte quattro. Per quanto riguarda gli ospedali privati accreditati, oggi è arrivata, come da richiesta trasmessa nei giorni scorsi, la comunicazione del fabbisogno di tali strutture; domani, a carico di Asst Lariana, la Farmacia Ospedaliera promuoverà un corso di formazione sulla diluizione del vaccino e così come comunicato dall’11 gennaio si provvederà a consegnare le dosi di vaccino ai diversi presidi.