Vaccinazioni covid, non arrivano gli sms: caos a Como e in altre province

Vaccinatori pronti praticamente con la siringa in mano, ma in attesa poche persone. Motivo? I vaccinandi non hanno ricevuto l'sms con l'invito a presentarsi al centro vaccinale di riferimento. E' sccesso a Como, Cremona, Monza e Varese nella mattina del 20 marzo 2021. Un disguido tecnico che ha rischiato di mandare al macero migliaia di dosi di vaccino anti-covid, e chissà che in qualche centro o ospedale davvero gli operatori non siano stati costretti a distruggere alcune dosi.

La responsabilità del disservizio sarebbe dell'azienda Aria Lombardia sulla quale si è abbattuta l'ira dell'assessore regionale Letizia Moratti che così ha commentato l'accaduto in un post pubblicato su Twitter:

L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 20, 2021

A Como sarebbero arrivate meno di venti persone per il vaccino contro le 700 dosi messe a disposizione dall’Asst Lariana. Sono stati chiamati all'ultimo secondo uomini e donne delle forze dell'ordine, personale scolastico e personale sanitario non ospedaliero. Asst Lariana ha assicurato che nessuna dose da somministrare nel centro vaccinale di via Napoleona è andata sprcata.