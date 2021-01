Lombardia, finora i vaccinati contro il covid sono oltre 17.100

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata del 5 gennaio 2021, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (per la precisione 21,2 per cento) rispetto alle dosi attualmente in dotazione.

I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde trasmettono di volta in volta alle autorità nazionali i dati riferiti all’attività svolta.