Como, previste quasi 6mila vaccinazioni in una settimana

Sono 5639 le vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale di Asst Lariana per la prossima settimana e da lunedì per le persone over 80 entra in funzione anche un Punto Vaccinale in via Napoleona. Il punto di via Napoleona si aggiunge a quelli già attivi per le persone over 80 nei tre presidi ospedalieri (Sant’Anna a San Fermo, Sant’Antonio Abate a Cantù ed Erba-Renaldi a Menaggio).

“Le prime vaccinazioni alle persone over 80 sono partite il 18 febbraio - osserva il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - ed è stato necessario organizzare un processo vaccinale in linea con la fragilità dell’età e considerare le necessarie verifiche dei dati anamnestici che devono essere raccolti al momento della vaccinazione. In generale, poi, abbiamo dovuto fare i conti con i vaccini a disposizione, conteggiando anche i richiami per le seconde dosi, e il personale a disposizione, visto che come ospedale bisogna assicurare il presidio dei reparti Covid. Stiamo, inoltre, definendo gli ultimi dettagli e una volta acquisiti gli elenchi, avvieremo nel corso dei prossimi giorni anche la vaccinazione del personale delle forze dell’ordine e della scuola”.

La programmazione del Piano Vaccinale è stata predisposta, tra l’altro, tenendo in considerazione i seguenti elementi prioritari:

- la consegna delle nuovi dosi da parte della struttura commissariale;

- la necessità di garantire la consegna e la somministrazione delle secondi dosi di vaccino;

- la necessità di garantire alle persone over 80 un percorso di accettazione e un processo vaccinale in linea con la fragilità dell’età;

- la necessità di chiudere con la fase 1 Bis;

- la necessità di considerare il personale a disposizione (amministrativo e sanitario) dovendo continuare ad erogare contestualmente prestazioni ambulatoriali, presidio dei reparti Covid (caratterizzati da una soglia di saturazione significativa di posti letto dedicati, anche con pazienti complessi sotto il profilo ventilatorio) e presidio dei reparti no Covid;

- la tracciabilità dei vaccini inoculati;

- il ricevimento, lo stoccaggio e la conservazione del vaccino nonché la distribuzione alle sedi di somministrazione;

- la formazione del personale coinvolto nella somministrazione (Rsa, ospedali privati accreditati, Mmg, strutture residenziali psichiatriche e della disabilità…).

Info per gli over 80

Per quanto riguarda le vaccinazioni per le persone over 80 si rimanda alle informazioni comunicate da Regione Lombardia (in particolare per le modalità di adesione alla vaccinazione e la prenotazione dell’appuntamento). Per maggiori dettagli (come ad esempio le risposte alle domande più frequenti è possibile consultare il sito https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid o contattare il numero verde gratuito di Regione Lombardia 800 894 545

Il programma della prossima settimana

Sabato 27 febbraio ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per la somministrazione del vaccino AstraZeneca alle categorie della fase 1 Bis.

Lunedì 1 marzo ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per gli over 80 e la prima seduta vaccinale sempre per gli over 80 in via Napoleona.

Martedì 2 marzo ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per gli over 80 e una seduta vaccinale sempre per gli over 80 in via Napoleona.

Mercoledì 3 marzo ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per la somministrazione della seconda dose di Pfizer-BionTech alle categorie della fase 1 Bis, una seduta vaccinale per gli over 80 in via Napoleona, una seduta vaccinale per gli over 80 all’ospedale di Menaggio.

Giovedì 4 marzo ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per la somministrazione della seconda dose di Pfizer-BionTech alle categorie della fase 1 Bis, una seduta vaccinale per gli over 80 in via Napoleona, una seduta vaccinale per gli over 80 all’ospedale di Cantù.

Venerdì 5 marzo ci sarà una seduta vaccinale all’ospedale Sant’Anna per la somministrazione della seconda dose di Pfizer-BionTech alle categorie della fase 1 Bis, una seduta vaccinale per gli over 80 in via Napoleona.

Sabato 6 marzo ci sarà una seduta vaccinale per gli over 80 in via Napoleona, una seduta vaccinale per gli over 80 all’ospedale di Cantù.

Domenica 7 marzo ci sarà una seduta vaccinale per gli over 80 in via Napoleona.