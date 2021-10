Como e provincia: comune per comune i numeri aggiornati dei vaccinati

Regione Lombardia rende noti i numeri dei vaccinati per ogni paese della Lombardia. vediamo in questa tabella la situazione a Como e provincia. Utilizzando questo grafico potrete verificare l'andamento della campagna vaccinale anche nel resto della Lombardia, basta utilizzare le apposite finestrelle. Il grafico è stato messo online da regione Lombardia. Como è la terza provincia della Regione per numero di vaccini con oltre il 91,40% di persone che hanno aderito alla campagna vaccinale.