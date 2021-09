Como: "Tu hai fatto il vaccino?" I militari in città lo chiedono ai passanti

Oggi, nei pressi dell'ex chiesa di San Francesco a Como, è presente un'unità mobile vaccinale. Fin qui nulla di nuovo. La stranezza, a dire poco, è il fatto che alcuni militari in giro per Como chiedano ai passanti, è successo al mercato coperto ma anche altrove, se hanno fatto il vaccino. La domanda, che certamente invade la privacy delle persone, è fatta in relazione al fatto che in città è presente una unità mobile per la somministrazione del vaccino anti covid. E quindi per informare i cittadini di questa opzione. Ma farlo con una domanda così diretta, e attraverso i militari dell'esercito presenti in città, è quanto meno discutibile e non ha precedenti. Ovviamente sono molte le persone che, vaccinate o no, non hanno voluto rispondere. Come è loro diritto.