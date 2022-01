Casi di covid in Comune di Como: ufficio anagrafe chiuso per sanificazione

L'ufficio Anagrafe del Comune di Como resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì 17 gennaio 2022. L'amministrazione comunale ha fatto sapere con una nota stampa che l'ufficio resterà chiuso "per eseguire una sanificazione straordinaria a scopo cautelativo" in seguito a episodi di positività tra gli addetti resi noti nella giornata di domenica 16 gennaio. Saranno garantiti comunque i servizi minimi essenziali dell’ufficio cimiteri per solo procedure urgenti.