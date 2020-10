Maestra positiva a Turate: 80 bambini in quarantena

Per circa 80 bambini della scuola elementare di Turate è stata disposta la quarantena a partire da lunedì 12 ottobre. L'Ats Insubria ha disposto l'isolamento per le classi quarte che hanno avuto contatti con una maestra risultata positiva al tampone. Il dirigente scolastico, Angela Serena Ildos, ha inviato alle famiglie degli alunni la seguente comunicazione:

Si avvisano le famiglie degli alunni che in seguito a un caso di positività al covid nel corpo docente l’Ats ha disposto l’isolamento dei bambini di quarta elementare a partire da oggi, lunedì 12 ottobre.

I bambini di quarta devono restare al proprio domicilio, fino a nuova comunicazione. I familiari dei bambini di quarta non sono soggetti ad alcuna limitazione. Gli alunni delle altre classi non sono soggetti ad alcuna limitazione. Si tratta di una misura cautelativa a scopo di prevenzione, in attesa che si concluda l’inchiesta epidemiologica con cui l’Ats traccia i “contatti stretti” e stabilisce se è necessario restare in quarantena o effettuare tamponi. Ats comunicherà queste informazioni direttamente agli interessati. L’Ats è stata interpellata anche in merito alla possibilità di accedere ai “permessi covid” per i genitori lavoratori che hanno i bambini a casa in questa fase cautelativa, così come avviene in caso di quarantena vera e propria. Sarà nostra cura tenervi informati anche su questo punto.