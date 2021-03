Attenzione all'sms di truffa con il finto appuntamento per il vaccino

L'appello di Ats Insubria: "Non chiamate quel numero"

ATS Insubria avvisa di non dare credito, qualora arrivassero anche sul territorio, ad alcuni sms truffaldini che stanno girando e che ha segnalato per prima Ats di Pavia.

Il testo dell'sms truffa è: “Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva sms di questo tipo, è invitato a non dare seguito. Sul fatto stanno indagando le autorità preposte-

Il protocollo attivo in tutta la Lombardia, infatti, prevede che dopo la registrazione sul portale, gli anziani - e tutte le persone da vaccinare - vengano informate proprio con un messaggio sul giorno, l'orario e il luogo dell'appuntamento. Evidentemente, qualcuno ha sfruttato questa opportunità per mettere a segno una truffa, che - ha sottolineato Ats - è già stata bloccata.

Per qualunque informazione si precisa che è a disposizione degli utenti il numero verde regionale 800894545.