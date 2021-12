Quasi un'ora per percorrere via Paoli: viabilità al collasso a causa della coda per i tamponi

La corsa ai tamponi ha mandato in tilt la viabilità tra Rebbio e Camerlata. Orologio alla mano a più di un automobilista ci è voluta quasi un'ora per percorrere via Pasquale Paoli in direzione di Como nella mattina del 27 dicembre 2021. La coda di macchine per entrare nell'area ex ospedale Sant'Anna di via Napoleona ha reso necessario l'intervento di diverse pattuglie della polizia locale per regolare la viabilità in prossimità dello snodo di piazzale Camerlata-via Canturina-via Varesina. Le ripercussioni, dunque, sono state avvertite sulle strade limitrofe comprese via Badone e via Canturina. L'assalto al punto tamponi ha indotto l'Asst Lariana a sospendere i test a pagamento lasciando in funzione solo il servizio per i tamponi richiesti per finalità di salute pubblica.