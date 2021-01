Ticino, stretta totale: lockdown inasprito

Negozi non essenziali chiusi, assembramenti limitati, obbligo di telelavoro e di indossare la mascherina. Questo accadrà per le prossime 5 setttimane in Canton Ticino e in tutta la Svizzera. Ad annunciarlo il consiglio federale, tramite una conferenza stampa da Berna. Una stretta indispensabile per cecrare di contenere il dilagarsi del contagio del covid.

Cosa cambierà in Svizzera e Ticino dal 18 gennaio:

Saranno chiusi tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità

Diritto al telelavoro per le persone particolarmente a rischio

Obbligo al telelavoro se possibile e attuabile

Incontri privati con familiari e amici: massimo 5 persone, compresi i bambini

Incontri nello spazio pubblico: limite di 5 persone

Obbligo della mascherina

Regole già in vigore:

Chiusi ristoranti, bar, discoteche, strutture per la cultura, impianti sportivi

Divieto di manifestazioni

Sport e cultura non più di 5 persone

Dad per l'università

Canto consentito solo in famiglia e a scuola

Restare a casa

Estensione dell'obbligo della mascherina

Come riportato su Il Corriere del Ticino, queste le parole pronunciate nella conferenza:

«Siamo di fronte a un bivio: o aspettiamo e prendiamo misure ancora più rigide più avanti, oppure agiamo ora, come misure dure, sì, ma sostenibili», ha spiegato il consigliere federale Alain Berset. «Vorremmo fare uno sforzo supplementare ora perché la situazione non si inasprisca ulteriormente: ci sono in circolazione varianti molto contagiose», ha aggiunto. Perché aspettare lunedì prossimo se la situazione è urgente? «La misura è già rapida - ha detto Berset -. Siamo di fronte a una possibile esplosione dei contagi e agiamo il più velocemente possibile».