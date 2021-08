Testi rapidi per il Green Pass con prezzi calmierati anche in due farmacie comasche

Solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati

Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati.

La lista, aggiornata quotidianamente, delle farmacie aderenti si trova al seguente indirizzo: https://bit.ly/3jWAKdb

Nel Comasco ad aver aderito sono la Farmacia Sant'Agata a Bulgarograsso e la Farmacia Di Breccia a Como.

PREZZI CALMIERATI - Si sottolinea che solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati:

8 euro per i minorenni;

15 euro per gli adulti.

Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività.