Como, test covid fai da te a 9,99 euro: è assalto al discount

Da qualche giorno è comparso sugli scaffali di alcuni supermercati il self test sierologico. In alcuni punti vendita, come il discount dove è stata scattata la foto che proponiamo, il prezzo è assolutamente abordabile e assai concorrenziale con i test che si possono acquistare nelle farmacie: 9,99 euro in un supermercato alle porte di Como.

L'offerta ha subito ingolosito numerosissime persone, tanto che i test stanno andando letteralmente a ruba. Del resto mediamente un test acquistato in farmacia ha un costo che si aggira intorno ai 20 euro, con un margine di guadagno per i farmacisti forse addirittura inferiore agli altri prodotti da banco che vendono. I supermercati, invece, possono permettersi di vendere praticamente a prezzo di costo taluni prodotti che ritengono possano fungere da richiamo per il pubblico il quale, con buona probabilità, acquisterà anche altri articoli di altre tipologie merceologiche.