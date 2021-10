Terza dose del vaccino anti Covid e co-somministrazione del vaccino antinfluenzale

La somministrazione avviene su prenotazione attraverso il portale di Regione Lombardia negli Hub di via Napoleona a Como (posti prenotabili dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20) e di Lariofiere ad Erba (posti prenotabili dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20) e all’ospedale di Menaggio (posti prenotabili attualmente il martedì dalle 8 alle 14 fino al 23 novembre e dal 1 dicembre il mercoledì sempre dalle 8 alle 14).

La “terza dose” di vaccino anti Covid, per quanto riguarda la popolazione, coinvolge in questa fase:

cittadini di età superiore ai 60 anni (compresi i nati nel 1961; devono essere trascorsi almeno 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale)

cittadini con elevata fragilità (devono essere trascorsi almeno 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale)

cittadini trapiantati e immunocompromessi (devono essere trascorsi almeno 28 giorni dall’ultima dose)

A coloro che si sono prenotati per ricevere la “terza dose” continuerà ad essere offerta anche la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale, solo però per la fascia di età a partire dagli over 65anni; per la fascia di età 60-65 anni, infatti, in questo momento, la co-somministrazione sarà possibile solo per coloro che siano affetti da patologia cronica e per i quali è prevista l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale secondo le indicazioni ministeriali.