Scuole: per tamponi di fine isolamento e quarantena un apposito percorso in via Castelnuovo

Dal 24 gennaio al Punto Tamponi di Como in via Castelnuovo, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino, viene attivato, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 15, un percorso dedicato per il mondo scuola (quarantena per contatto scolastico/sorveglianza attiva), che si va ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Si conferma, infatti, che il canale preferenziale per questa casistica rimangono le farmacie.

Modalità di accesso: l’accesso al Punto Tamponi di via Castelnuovo sarà consentito, previa registrazione al seguente link https://dbcup.ats-insubria.it/TamponeAutoPres (la registrazione va effettuata il giorno stesso dell’effettuazione del tampone) presentando al Punto Tampone il provvedimento di quarantena/sorveglianza di ATS o la ricetta del medico/pediatra, la tessera sanitaria e un documento d’identità. Il tampone viene effettuato in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto, muniti di mascherina.