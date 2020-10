Emergenza Coronavirus: tamponi e test rapidi, ecco come funzionano a Como, Menaggio e Cantù

Asst Lariana ha organizzato tre Punti Tampone (a Como in via Napoleona, a Cantù e a Menaggio) con modalità drive-through per cui è necessario recarsi in auto, dove vengono eseguiti, per conto di Ats Insubria i tamponi richiesti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (tamponi su prenotazione con indicazione, previa telefonata, del giorno, dell’ora e del luogo dove l’utente deve presentarsi).

Nei tre Punti Tampone vengono eseguiti anche i tamponi per l’attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell'infanzia. In questo caso l’accesso è diretto e senza prenotazione (in via Napoleona dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; a Cantù e a Menaggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) ma oltre al rispetto degli orari è necessario presentarsi avendo compilato l’autodichiarazione predisposta da Regione Lombardia (scaricabile dal sito di Ats Insubria) e il form on-line di Ats Insubria

La processazione dei tamponi

Tamponi scolastici: a partire dal 20 ottobre verranno processati dalla società Ames Centro polidiagnostico strumentale srl di Napoli, società che si è aggiudicata la gara indetta da Regione Lombardia attraverso Aria. Tale scelta è legata al fatto che Asst Sette Laghi, che processava una quota parte dei tamponi effettuati da Asst Lariana, si è detta non più in grado di far fronte a tale richiesta. I tamponi vengono ritirati dalla società tutti i giorni alle ore 15 e l’esito è trasmesso entro le ore 15 del giorno successivo. Nella giornata odierna, pertanto, sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati ieri. Per quanto riguarda, invece, i tamponi effettuati nei giorni scorsi, Asst Sette Laghi sta ultimando la loro processazione.

Tamponi prescritti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta: in questo momento vengono processati in parte a Pavia dall’Istituto Zooprofilattico e in parte attraverso la terza macchina di cui si è dotata Asst Lariana.

Tamponi prescritti per i dipendenti di Asst Lariana: in questo momento vengono processati in parte a Pavia dall’Istituto Zooprofilattico e in parte attraverso la terza macchina di cui si è dotata Asst Lariana.

Tamponi Pronto Soccorso: vengono processati internamente dal laboratorio dell’ospedale Sant’Anna.

Tamponi donne in gravidanza: vengono processati internamente dal laboratorio dell’ospedale Sant’Anna.

Macchine in dotazione ad Asst Lariana per la processazione dei tamponi: ad oggi Asst Lariana è dotata di due macchine per la processazione dei tamponi, che vengono utilizzate per i tamponi richiesti dai Pronto Soccorso dei tre ospedali (Sant’Anna, Cantù, Menaggio) e per le donne in gravidanza. Le due macchine processano fino a 100 tamponi al giorno e sono in funzione 24 ore su 24.

Una terza nuova macchina è entrata in funzione da una settimana e a regime, dai prossimi giorni, consentirà di processare altri 200 tamponi al giorno. Questa macchina verrà quindi utilizzata per i tamponi richiesti dagli Mmg/pediatri e per i tamponi dei pre-ricoveri.

Una quarta macchina, infine, sarà consegnata la prossima settimana e a regime, dai primi di novembre, consentirà di processare altri 200 tamponi al giorno.