Due tamponi gratuiti al mese per gli studenti dai 14 ai 19 anni

Come prenotarli per richiederli in farmacia

L'ATS Lombardia permette agli studenti dai 14 ai 19 anni di fare due tamponi gratuiti rapidi al mese in farmacia. Con la ripresa delle scuole superiori in presenza fino al 70% dal 26 aprile, una buona iniziativa per tenere sotto controllo la situazione dei contagi anche in presenza di casi asintomatici come spesso capita tra i più giovani.

Per accedere a questa importante novità legata, come detto, al ritorno dei ragazzi in classe, basta visitare questa pagina del portale di Regione Lombardia dove vengono gestite le prenotazioni dei tamponi e seguire le istruzioni. I passi sono molto semplici:

1) premere su "PRENOTA TAMPONE ANTIGENICO"

2) Compilare i dati anagrafici e scegliere farmacia e giorno.

Un'operazione velocissima per ottenere l'accesso a due test al mese senza nessuna spesa.