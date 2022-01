Como, anche con appuntamento 2 ore di coda per un tampone

Nonostante il sistema Zero Coda e le nuove regole di accesso ai punti tamponi di Asst Lariana, l'anno nuovo non sembra iniziare sotto il migliore degli auspici per quanto riguarda disagi e attese. Nella mattina del 3 gennaio 2022 c'è chi ha dovuto buttare via mezza mattinata per potersi sottoporre al tampone molecolare presso l'ex ospedale Sant'Anna di via Napoleona.

Nonostante l'appuntamento fissato secondo le nuove modalità (stabilite proprio per limitare i disagi) qualcuno si è dovuto sorbire oltre due ore di coda in auto per accedere al gazebo "drive-through". Appuntamento fissato per le 8, tampone eseguito alle 10.15 circa.

Riguardo alle cause di questa interminabile attesa Asst Lariana ha ricordato che si tratta di un disagio che può capitare a causa dell'elevato numero di persone che si presentano muniti di prescrizione medica ma senza avere fissato l'appuntamento.