Como, nuove regole per i tamponi a pagamento

Dal 28 dicembre 2021 cambia il modo di prenotare il tampone molecolare a pagamento presso i punti tampone dell'Asst Lariana. "Poichè deve essere garantita in via prioritaria l'esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti ecc.) - spiegano dall'azienda sociosanitaria - a partire dal 28 dicembre Asst Lariana potrà eseguire un numero limitato di test a pagamento fissato in 30 al Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio e in 120 al Punto Tamponi di Como in via Napoleona. Il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through ed è pertanto obbligatorio presentarsi in auto. Il pagamento (70 euro) dovrà essere obbligatoriamente effettuato con bancomat o carta di credito perché non sono ammessi pagamenti in contante".

Per quanto riguarda giorni ed orari, la postazione di Como sarà aperta dalle 8 alle 10 (salvo esaurimento posti e conseguente chiusura anticipata del servizio) dal lunedì al venerdì; quella di Menaggio dalle 9.30 alle 11.30 (salvo esaurimento posti e conseguente chiusura anticipata del servizio) dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. Gli uffici stanno predisponendo un sistema di prenotazione del test a pagamento le cui modalità saranno comunicate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i tamponi per gli aspetti di sanità pubblica, si ricorda nuovamente che l'accesso non può avvenire in assenza di prenotazione e prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia. E' altresì necessario rispettare rigorosamente il giorno dell'appuntamento; anticipare o posticipare la data, infatti, può alterare le tempistiche di tracciamento promosse dalle Ats. Il mancato rispetto delle modalità di accesso comporta inutili e controproducenti discussioni tra i cittadini e il personale con conseguenti perdite di tempo che si ripercuotono poi su tutti coloro che sono in coda correttamente.