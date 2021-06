Spostamenti tra Italia e Svizzera, la svolta: non serve più il tampone

I cittadini svizzeri, residenti entro i 60km dal confine, potranno raggiungere l'Italia, per un massimo di 24 ore, senza fare tamponi, così come i cittadini italiani potranno varcare il confine elvetico senza effettuare il test. "É un risultato importante per il commercio, i servizi e per chi ha affetti che oltrepassano il confine. Grande lavoro di squadra della Lega che vince un'importante battaglia. Vengono, finalmente, rimosse le estrizioni ed i cittadini potranno spostarsi liberamente, anche per gli incontri famigliari".

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari della Lega Silvana Snider, Matteo Luigi Bianchi, Eugenio Zoffili e Stefano Candiani, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, l’europarlamentare Alessandro Panza, Fabrizio Turba e Massimo Sertori, rispettivamente sottosegretario e Assessore in Regione Lombardia con il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Francesca Brianza.