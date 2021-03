Svizzera, test covid gratuiti anche per i frontalieri

Lo ha annunciato il ministo Alain Berset: dal 15 marzo in Svizzera si cominceranno a fare test di massa e saranno gratuiti anche per i frontalieri. Il conto andrà all'amministrazione di Berna. Questa nuova strategia servirà, come spiegato, ad accompagnare le varie riaperture gradualmente, riducendo al minimo i rischi di una nuova ondata. Ma non è tutto.

Appena saranno disponibili verranno anche distribuiti i test fai da te, 5 al mese per ogni cittadino svizzero, anche per coloro che sono asintomatici. Il 12 marzo ci sarà la riunione di consulta con i Cantoni dopo di che il Consiglio Federale dovrà prendere la decisione definitiva.

I test, se tutto sarà confermato come spiegato da Berset, dovrebbero cominciare il 15 marzo anche per i frontalieri.