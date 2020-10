Svizzera, tasso di positività al 16,12%: arriva obbligo mascherine in spazi pubblici al chiuso

Anche in Svizzera dovranno indossare le mascherine. Almeno in tutti gli spazi pubblici e al chiuso. In un comunicato il governo Svizzero ha reso nota questa decisione, oltre a ciò sono state vietate le riunioni con più di 15 persone (nelle aree pubbliche) e nei bar (e locali notturni) e ristoranti ci sarà solo il servizio ai tavoli. "Il forte aumento del numero di contagi negli ultimi giorni è preoccupante. Anzi, riguarda tutte le fasce d'età e tutti i cantoni", ha spiegato il governo in un comunicato.

Nel weekend sono stati segnalati in Svizzera 8737 nuovi casi di Covid-19, con un tasso di positività al 16,12% per un totale di 83’159 dall’inizio della Pandemia.