In Svizzera se convinci un amico a vaccinarsi ti danno 50 franchi

50 franchi (circa 46 euro) se convinci un amico a vaccinarsi. Questo ha stabilito il Governo di Berna per dare un ulteriore incentivo alla campagna vaccinale. Questa l'iniziativa per rendere piu' efficace la lotta contro il covid. Il consigliere federale Alain Berset, come riportato anche su Il Sole 24 Ore ha detto in conferenza stampa che in tutti i Cantoni della Svizzera i casi stanno diminuendo ma che ci sono molte differenze tra regioni. È quindi necessario, ha ribadito, monitorare le terapie intensive. In Svizzera attualmente è il 57% della popolazione ad essere vaccinato. Oltre all'incentivo dei 50 franchi per chi convince un amico a vaccinarsi, i tamponi saranno gratis solo per chi è in attesa delle seconda dose e per i minori di 16 anni.

Il Governo Svizzero ritiene questa idea dei 50 franchi un incentivo sostenibile economicamente, considerando gli alti costi dei test. Il nuovo piano verrà sottoposto a Parlamento e Cantoni.