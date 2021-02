Svizzera, oltre 90 mila firme per chiedere la fine del lockdown

Qualcosa di simile è stato fatto anche in Italia. Sia per chiedere la fine del lockdown, sia per chiedere lo stop alla proroga dello stato di emergenza. Ora ci prova la Svizzera, lanciando una petizione online per chiedere la fine delle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del covid. Lanciata alla metà di gennaio, ha raccolto finora ad oggi 92.422 firme. Una volta raggiunto il traguardo delle 100 mila adesioni, sarà consegnata al Consiglio federale svizzero

Come afferma il Corriere dei Ticino, le ultime 13 mila firme sono state raccolte con i metodi classici delle campagne politiche, così come raccontato da uno dei promotori della petizione, Leroy Bächtold, dei Giovani liberali radicali zurighesi. La campagna ha preso il via grazie a 169 donazioni per un totale di 18 mila franchi svuzzeri.

La petizione "Stop the Lockdown" (mettete fine al confinamento) è stata lanciata il 16 gennaio dalla piattaforma Schwiiz Brandaktuell, che riunisce giovani dei partiti borghesi. Sul sito della petizione, lockdown-stop.ch, i promotori precisano, come detto, che sarà consegnata alle autorità federalo quando raggiungerà 100 mila firme, ovvvero il numero di sottoscrizioni richiesto per avviare un’iniziativa popolare. Al traguarda manca pochissimo.