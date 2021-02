Svizzera, multe immediate per chi è senza mascherina sui mezzi e nei luoghi pubblici

In Svizzera e quindi anche in Canton Ticino arrivano le multe per cho non rispetta le misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus. Da oggi, infatti, scattano le sanzoni amministrative da 50 a 200 franchi. La decisione è stata presa la scorsa settimana dal Consiglio federale dopo aver consultato i cantoni. In particolare, chi non indossa la mascherina protettiva sui mezzi pubblici, treni e autobus, così come nelle stazioni e alle fermate o nelle strutture accessibili al pubblico sarà immediatamente multato. Inoltre, la polizia svizzera potrà sanzionare anche chi partecipa ad eventi non autorizzati o chi si incontra in privato in più di cinque persone.Lo scopo delle autorità svizzere è quello di promuovere, attraverso la multa, il rispetto imemdiato dei provvedimenti in pubblico così da alleviare gli organi competenti dal perseguimento penale.