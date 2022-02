La Svizzera libera tutti: niente più restrizioni

La Svizzera libera tutti dalle restrizioni imposte per fronteggiare il Covid. Addio al certificato covid, mascherina solo sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie. Nei locali al chiuso si potrà andare senza mascherina. Rimarranno in vigore, come riportato sul Corriere del Ticino, fino al 31 marzo solo la regola dell’isolamento delle persone risultate positive e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie.

«Da giovedì 17 febbraio 2022, negozi, ristoranti, strutture per la cultura, strutture aperte al pubblico e manifestazioni saranno di nuovo accessibili senza mascherina né certificato»

«Non è tutto finito, il virus continuerà a circolare, ma una fase importante giunge al termine e possiamo finalmente essere fiduciosi nei confronti del futuro», ha aggiunto Alain Berset il presidente della confederazione Svizzera.