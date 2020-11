Devo fare il tampone? Può essere covid? In Svizzera arriva il test di autovalutazione online

Un semplice test online, messo a punto dall' Ufficio Federale della Salute pubblica in Svizzera. Uno strumento che dovrebbe aiutare i cittadini a capire quando è il momento di fare il tampone, in base ai sintomi e alle risposte che si danno al test.

Il Governo di Berna a partire da lunedì 2 novembre ha lanciato una nuova campagna per promuovere il test di autovalutazione online, un modo veloce e semplice per dare indicazioni ai cittadini se fare o meno il tampone. Chi esegue il test riceverà comunque dei consigli e delle raccomandazioni su come comportarsi. Qui il link: https://ufsp-coronavirus.ch/check/

