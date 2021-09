Stretta covid per entrare Svizzera: tamponi e quarantene per i non vaccinati

E dal 13 settembre via al green pass per ristoranti, cultura ed eventi al chiuso

Si pospettano davvero tempi duri per i non vaccinati anche in Svizzera. Per chi arriva (o farà rientro) dall’estero, il Consiglio federale ha messo sul tavolo due proposte, sulle quali i Cantoni dovranno esprimersi entro martedì prossimo.

La prima opzione prevede che le persone non vaccinate e non guarite dal covid per entrare in Svizzera - indipendentemente dal paese di provenienza - debbano presentare un tampone negativo all’ingresso. In seguito, dopo una settimana dall’arrivo in Svizzera, dovranno effettuare un altro tampone a proprie spese.

La seconda opzione, oltre alla presentazione di un tampone negativo all’ingresso in Svizzera, prevede invece un periodo di quarantena di dieci giorni per i turisti. L’isolamento preventivo si potrà ridurre a una settimama solo sottoponendosi a un nuovo tampone. Chi entra in territorio svizzero dovrà inoltre compilare online il Passenger Locator Form, stumento e valido per chi entra in Svizzera con qualsiasi mezzo: a piedi, in bicicletta, in aereo, in treno, in nave, in autobus e in auto.

Esclusi dalle misure che eventualmente dovessero entrare i vigore ci sono i frontalieri, i bambini sotto i 16 anni, i passeggeri in transito e gli autotrasportatori che attraversano la Svizzera.

Il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi è però preoccupato, e in una sua riflessione, riportata dal Corriere del Ticino, si è detto preoccupato su come posaono essere effettuati i controlli in merito. Di fatto il pensiero di Gobbi è che una misura risulta efficace solo quando corrispondono controlli all'altezza della situazione.

La stessa preoccupazione vale anche per l'estensione del Green Pass ai ristoranti, cultura ed eventi al chiuso, che entrerà in vigore in Canton Ticino e in tutta la Svizzera a partire dal 13 settembre.