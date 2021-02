Spostamenti tra regioni, si rischia lo stop fino al 5 marzo

Che il ministro della Salute Roberto Speranza facesse parte dell'ala rigorista del governo dimissionario, non è una novità. Ma in attesa che si formi il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi, occorre prendere una decisione sullo spostamento tra regioni, visto che il provvedimento scade il prossimo 15 febbraio. Nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri Speranza avrebbe ribadito il suo parere favorevole ad una proroga del divieto: se non sino al 5 marzo, almeno di una settimana. A preoccupare ora sono le varianti, l'ultima tenaglia di questa pandemia che non finisce mai e rispetto alla quale, ad oggi, non si sono trovati rimedi diversi dai lockdown.

Prima di prendere una decisione definitiva, Speranza ha però chiesto un parere alle Regioni, le quali si sono riservate di dare una risposta entro oggi. La decisione non arriverà però prima di domani, il fatidico venerdì in cui si analizzano anche i dati dell'indice Rt in base ai quali si determinano le diverse zone delle Regioni. Per la Lombardia, che ieri ha firmato l'ordinanza con cui dal 15 febbraio si torna a sciare, non doverebbere esserci sorprese rispetto alla sua permanenza in zona gialla. La Regione guidata da Fontana sta spingendo per le riaperture, anche di cinema e teatri, ed è quindi facile immagine che a Roma porterà un parere positivo per la fine del divieto di spostamento tra regioni, almeno per quelle inserite nella fascia di rischio più bassa.