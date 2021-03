Como, spostarsi per partecipare alla protesta contro la DAD si può: basta l'autocertificazione

La paura di essere fermati e multati potrebbe indurre molti genitori a rinunciare a partecipare alla protesta contro la DAD organizzata per domenica 21 marzo in piazza Cavour a Como. La circolare del Ministero dell'Interno datata 6 marzo sgombra il campo da ogni dubbio: "Quanto alle manifestazioni pubbliche, si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un’unica sede; come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione".

Insomma, è fatto salvo il diritto a manifestare anche se ciò comporta uno spostamento fuori dai confini del proprio Comune di residenza.