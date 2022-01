Spostamenti fuori dal proprio comune: cosa cambia in zona arancione

Oggi 14 gennaio con il consueto monitoraggio dalla cabina di regia si saprà se la Lombardia sarà ancora una regione da zona gialla o passerà in quella arancione. In realtà le differenze per chi ha il green pass sono pochissime, qualcosa invece cambia, specie per gli spostamenti, per chi non lo ha. Con i nuovi decreti e le disposizioni date a livello nazionale, la differenza tra le zone a colori diventa sempre meno evidente.

A questo link la tabella del Governo aggiornata al 10 gennaio 2022. Ricordiamo che il 20 gennaio e il 1° febbario, in base ai decreti già emessi, ci saranno altre restrizioni e la tabella sarà pertanto aggiornata.

Spostamenti in zona arancione

In zona arancione chi non ha il green pass potrà superare i confini comunali - e regionali - soltanto per "necessità, salute o per servizi non disponibiliti nel proprio comune", con il ritorno dell'autocertificazione in caso di controllo delle forze dell'ordine. Chi ha il green pass base - quindi ottenuto con un tampone - può invece muoversi liberamente.

Consentito anche a chi è sprovvisto di green pass di spostarsi da comuni di massimo 5mila abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, con l'eccezione però del capoluogo di provincia.

Altro divieto per i non vaccinati: in arancione chi non ha il green pass non può entrare nei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Lo stesso stop vale anche per chi è in possesso del green pass base, quindi ottenuto con il tampone. Per entrare nei centri commerciali nei weekend e nei giorni prefestivi, in caso di passaggio in zona arancione, servirà quindi il super green pass.