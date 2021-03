Speranza ha firmato, Lombardia in zona rossa fino al 27 marzo

La curva epidemiologica, lo dicono i dati, è in netta crescita da settimane e gli esperti dicono che lo sarà almeno fino al 20 marzo. Una risalita di casi sui quali ha pesantemente inciso la variante inglese che è ormai predominante in tutta Italia. Complice anche una campagna vaccinale che in Regione non decolla, Como e la Lombardia, così come mezza Italia, tornano in zona rossa.

Il ministro Speranza ha così firmato l'ordinanza, anticipata già nella mattinata di ieri dal governatore Fontana, che ci riporta in zona rossa. Le misure adottatare saranno in vigore da lunedì 15 marzo per due settimane, quindi di sicuro fino a domenica 27 marzo. Ma poi ci sarà Pasqua e i suoi giorni di festa, il 3, 4 e 5 aprile. blindati in rosso, Ragion per cui resta solo da sperare che per allora la curva inverta la propria tendenza e che si possa vivere almeno qualche giorno di tregua in zona arancione prima delle vacanze.

Nessuna possibilità invece per i teatri, la cui riapertura si allontana nuovamente. Le iptesi per una loro eventuale ripartenza erano legata solo alle regioni che si sarebbero trovate in zona gialla alla data del 27 marzo. Con questa altalena di colori, per i teatri è comunque imposssibile fare qualsiasi tipo di programmazione. Quasi impossibile quind pensare ad eventi al chiuso per questa stagione. Anche per le scuole si profila una nuova e lunga serrata, lasciando la didattica alla sola Dad e chissà fino a quando. Di fatto l'Italia si conferma uno dei paesi d'Europa in cui sono state perse più ore di scuola. Per gli studenti due anni davvero drammatici.