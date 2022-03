Falsi sms di positività al covid, Ats Insubria avverte: "Non cliccate"

Il caso della signora Nancy di Como che abbiamo scritto in questo articolo, è stato preso in serio esame da Ats Insubria che ha svolto gli opportuni accertamenti. la signora nancy, infatti, non aveva effettuato alcun tampone eppure ha ricevuto due sms - da Ats e da Regione Lombardia - che avvisavano della registrazione di positività e indicavano il link per visionare il fascicolo sanitario.

Ats Insubria ha verificato che almeno per quanto riguarda l'sms apparentemente inviato dall'ente, non è stato sicuramente inviato da Ats Insubria. Insomma, si tratterebbe di un sms che potrebbe avere scopi truffaldini. "Se il cittadino non ha eseguito tamponi - è il senso dell'allerta che Ats Insubria vuole lanciare ai cittadini - non aprite il messaggio e ignorarlo, potrebbe essere un messaggio utilizzato per intenti malevoli".