Smart working, per gli statali dal 15 ottobre serve il green pass

Nell'amministrazione pubblica, quindi tutti i lavoratori e dipendenti pubblici, chi lavorerà in smart working dal 15 ottobre dovrà comunque essere munito di green pass. In questi ambiti chi non possiede il green pass non potrà lavorare neanche in smart working e sarà quindi considerato, come per chi lavora in presenza, un periodo di assenza ingiustificata. Come riportato su Il Messaggero questa postilla fa parte delle novità inserite nella bozza delle linee guida redatte dal ministro della Funzione Pubblica Brunetta e da quello della Salute Speranza.

«Non è consentito, in alcun modo», si legge nella bozza delle linee guida, «che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza». Insomma, le norme non si potranno aggirare e non sarà in nessun modo consentito "...in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione". Ma non è tutto. Non basterà per chi lavora in smart working dichiarare di avere il green pass, ma dovrà essere in grado di mostrarlo altrimenti, anche in questo caso, sarà ritenuto assente ingiustificato.

Ricordiamo anche che negli uffici pubblici insomma tutti, compresi i visitatori o i componenti delle giunte e delle autonomia locali e regionali dovranno avere la certificazione verde o non avranno accesso.

L’eccezione è data solo dagli utenti che si recano agli sportelli di un ufficio pubblico per avere un servizio. In quel caso non sarà richiesto il green pass ma restano ovviamente in vigore le regole di capienza, distanziamento e l'obbligo di indossare la mascherina.