Il covid e il Natale, a dicembre acquisti differenziati per fasce d'età anche a Como?

Il periodo natalizio, come abbiamo scritto ieri, è quello che più preoccupa il governo e che inevitabilmente sarà il tema principale del nuovo Dpcm atteso il prossimo 3 dicembre, con la speranza che da qui ad allora la curva dei contagi continui a dare, seppur deboli, segnali positivi.

Tra le tante indiscrezioni ci sarebbe anche quella dell’apertura dei negozi per fasce orarie riservate ai clienti più anziani. Un contingentamento, sempre che sia costituzionale, sulla base quindi dell’età dei cittadini. Oltre all'ingresso negli esercizi di una persona alla volta per nucleo famigliare, come durante il primo lockdown, ci sarebbe quindi allo studio l'ipotesi di reservare determinate fasce orarie di accesso ai negozi solo per gli over 65, come già succede, ma solo a livello di racomandazione, in alcune Regioni.

Innanzittuto ci sarà da capire se Como e la Lombardia saranno ancora inserite nella zona rossa. Un eventuale e auspicabile declassamento "arancione", aprirebbe nuovi orizzonti e qualsiasi nuova restrizione sarebbe più complicata. Ma andando oltre la questione delle zone che determinano la forza del lockdown, è del tutto evidente che per varie ragione il periodo del Natale resterà un osservato speciale. Non sarà facile trovare un equlibrio e ogni azione in questo senso, compresa quella di riservare agli anziani ingressi orari differenziati, per ora appare più come una suggestione emotiva che una reale possibilità che tutto ciò si concretizzi. Anche se la pandemia ci ha abituati al fatto che in tema di divieti nulla è più impossibile.