Girone pedonale anche il l'8 e il 9 maggio: la nuova ordinanza del sindaco di Como

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha firmato una nuova ordinanza che dispone nuovamente alcune limitazioni al transito dei pedoni in centro città. Anche nel fine settimana dell'8 e 9 magio 2021 dalle ore 14 alle ore 19 oppure a cessata esigenza, è previsto l'obbligo di circolazione pedonale a senso unico e divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo alcune vie del centro storico.

Nello specifico: lungo il percorso a quadrilatero composta da via Vittorio Emanuele (tratto da viaIndipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) i pedoni devono circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario). Nelle medesime strade è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, nonché l’utilizzo di acceleratori di andatura quali monopattini elettrici o spinti a forza muscolare, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore autorizzati ad accedere ai parcheggi privati insistenti lungo l’area sopra descritta, potranno accedere e sostare nell’area alberata di piazza Roma.

Inoltre sono istituiti: il senso unico pedonale in senso antiorario nell’area verde attrezzata fronte piazza Cavour; il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli in viale Geno e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti a piazza De Gasperi), con eccezione per residenti e titolari di posti auto; la chiusura dell’accesso alla diga foranea.