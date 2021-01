Niente studenti ammassati sui mezzi: Senna Comasco mette navette extra e gratis per Como e Cantù

I primi giorni, scrive il comune, saranno di rodaggio per poi migliorarsi in base alla frequenza settimanale

È proprio vero che le iniziative più semplici e più efficaci spesso arrivano dai paesi e non dalle più alte istituzioni. È così che a Senna Comasco, come scritto anche sulla pagina ufficiale di facebbok, da domani saranno messi a disposizione degli studenti trasporti gratuiti e extra per i ragazzi delle scuole secondarie (le "superiori") e per, come scritto nel post: "Entrate scaglionate, in sicurezza!".

Le corse sono sia verso Como che Cantù

Ecco quindi, tutte le specifiche come riportate dal Comune.