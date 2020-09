Scuole e trasporti, vertice in prefettura: al via una cabina di regia su problematiche covid

Una cabina di regia territoriale in Prefettura che coinvolga le istituzioni e le aziende di trasporto: è stata la richiesta avanzata dai sindacati e accolta dalla Prefettura in occasione del vertice che si è tenuto nella giornata del 9 settembre al palazzo del governo in via Volta.

Per i sindacati erano presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil territoriali, Umberto Colombo, Daniele Magon, Salvatore Monteduro, e i segretari di categoria dei trasporti e della scuola di Como. Presenti anche i rapprentanti di Ats Insubria e Ats della Montagna, il Provveditorato di Como e l’Agenzia di bacino Tpl di Como, oltre al viceprefetto Nicola Venturo.

Tante e diverse le problematiche e i nodi cruciali affrontati nell'incontro. I sindacati hanno evidenziato alcune aree di criticità già emerse in queste settimane e avanzato delle proposte per la soluzione di alcuni di questi problemi. In relazione alla nuova indicazione Ministeriale di non superare l’80% della capienza dei mezzi pubblici, si è chiesto di evidenziare attraverso un cartello da apporre sui mezzi, la capienza massima di viaggiatori di ogni mezzo, sanificazione dei mezzi, prevedere dei servizi di controllo e vigilanza per regolare gli accessi nei punti nevralgici della Provincia, in particolar modo davanti agli Istituti scolastici; provvedere a monitoraggi costanti e continui aggiustamenti delle corse, che rendano accessibili i mezzi pubblici a tutti gli utenti, anche negli orari di maggiore affluenza. I sindacati hanno chiesto un vademecum sui comportamenti richiesti al cittadino e ai lavoratori del settore trasporti nelle varie situazioni che si possono creare nell’utilizzo dei mezzi pubblici, come il “salto della fermata”. Inoltre è stata richiesta all’Agenzia di trasporto una implementazione del servizio attuale in via straordinaria anche attraverso convenzione.

Sulle scuole si è evidenziata la difficoltà di coordinare i trasporti a una situazione eterogenea collegata alla gestione autonoma di ogni singolo istituto, per tale ragione si è chiesto di riaprire l’interlocuzione tra trasporto locale e istituzioni scolastiche alla luce degli orari previsti di lezione.

