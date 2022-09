Sant'Anna, sospese le visite dei parenti nel reparto di Geriatria

Sono state sospese le visite dei parenti nella degenza Medica 1, area che ospita il reparto di Geriatria, in quanto a seguito degli screening periodici che vengono promossi, quattro pazienti sono risultati positivi al Covid. Complessivamente, in tutta l’area sono 52 i pazienti ricoverati. Pur consapevoli del disagio, il provvedimento è un atto dovuto a tutela dei pazienti, del personale e dei visitatori stessi. Con l’occasione si rinnova altresì l’invito al rispetto delle norme di comportamento che permangono all’interno dei presidi ospedalieri in relazione al Covid, ossia l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.