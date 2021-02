San Valentino, l'amore al tempo del coprifuoco

La festa degli innamorati - che ha un valore simbolico soprattutto tra i più giovani - al tempo della pandemia e del coprifuoco sarà tutta da reinventare. La passione del 14 febbraio rischia infatti di essere spenta a colpi di divieti che di fatto lasceranno ben poco spazio alle tradizionali cene tête-à-tête in un romantico ristorante. Per chi già non vive insieme, anche a Como in zona gialla, si aggiunge poi il limite delle 22 dettato dal coprifuoco. Insomma la festa meno assembrata del mondo è già belle che rovinata dalle restrizioni dovute alla pandemia.

In una stagione in cui l'amore è già messo a dura prova, da una parte dalla forzata convivenza, dall'altra dall'impossibilità di vivere liberamente la propria relazione, anche il giorno di San Valentino sarà quindi festeggiato un po' in sordina. Non parliamo poi delle difficoltà di chi è single, perché nonostante si pensi che i giovani siano sono degli incoscienti, tra di loro la paura del virus esiste eccome. Le nuove relazioni, con anche le scuole chiuse, incontrano tutte le difficoltà del caso.

Resta poi da capire quanto davvero il coprifuoco sia una misura ancora accettabile. Soprattutto se messa in relazione al fatto che la sera è tutto chiuso e persino l'asporto è vietato dopo le 22. I più severi sosterranno che è un divieto giusto al fine di evitare gli assembramenti. Ma sarebbe un po' come vietare il vino a tutti perché alcuni si ubriacano. Costringere tutti a provvedimenti draconiani non è la soluzione. E sappiamo alla lunga dove porta il proibizionismo.