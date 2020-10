Salvini frena Fontana ma dalle 23 di domani sarà coprifuoco

Il leader della Lega Matteo Salvini, come riporta il Corriere, avrebbe frenato l'ordinanza di Fontana. Prima di dar via al nuovo lockdown delle 23, il cui via è atteso per giovedì 22 ottobre, il numero uno del Carroccio avrebe detto al governatore lombardo di voler capire meglio la situazione. Una mossa probabilmente figlia del fatto che Slavini avrebbe fiutato il disagio delle persone donanzi a nuove restrizioni che oltre a limitare nuovamente la libertà metteranno nuovamente in gionocchio diverse attività commerciali. Una azzordo politico che molto difficilmente porterà a una radicale inversione di rotta, forse solo qualche aggiustamento o concessione agli esercizi più grandi. Il dispositivo dovrebbe infatti portare alla chiusura totale dei centri commericiali nei weekend.

Ma la vera notizia del giorno è quella che il governo si starebbe preparando a emanare per domenica 25 ottobre un nuovo Dpcm ancora più restrittivo su tutto il territorio nazionale. Il tema è nuovamento quello delle chiusure serali, che potrebbero essere anticipate alle 22, ma anche le tanto vituperate palestre e piscine finite sotto esame questa settimana. Sul tavolo di Conte anche la questione scuole e ovviamente i trasporti. Insomma un autunno lungo e difficile si prospetta per i cittadini, almeno sino a quanto la curva dei contagi continuerà a salire. Ma se è vero che il numero dei tamponi verrà raddoppiato nelle prossime settimane, come promesso dal commissario Arcuri, si può solo sperare che misure di contenimento siano sufficienti a invertire la rotta.